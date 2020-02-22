Melikgazi Belediyesi ihale ile kamyon kiralayacak - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yol açılması, asfalt çalışması ve park yapımı gibi hizmetlerde belediye araçlarının yetersiz kaldığını bu nedenle daha seri, etkin ve kısa sürede hizmet sunabilmek için 8 araç kamyon kiralayacaklarını söyledi.



2020 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün yol ve asfalt çalışmalarında kullanılmak üzere araçlar kiralanacağını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, kamyon kiralanması işi hizmet alımının 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edileceğini kaydetti. Melikgazi Belediyesi araç parkında yer alan iş makinesi ile kamyonların gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetler için birçok kez yetersiz kalındığını bu nedenle araç kiralanacağını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu;



"2020 yılı planlamasında yol çalışmaları ile bu yolların asfaltlamasında kamyon takviyesi yapılacak. Bunun yanında yolların onarımları, parkların yapımı, kentsel dönüşümde moloz taşınması gibi çalışmalarda belediyeye ait araçlar yetersiz kalıyor. Ancak 2020 planlamasında öngörülen yatırım ve hizmetlerin yerine getirilmesi için araç kiralanması gerekmektedir. Bu nedenle Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün yol ve asfalt çalışmalarında kullanılmak üzere 8 ay süre ile 8 kamyon kiralanmasına karar verilmiş ve bunun için ihale açılmıştır." - KAYSERİ