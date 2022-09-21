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Kayseri'den kısa kısa

21.09.2022 15:29
Kayseri'den kısa kısa

Melikgazi Belediyesi, İldem Kay-Kop bölgesinde 3 kilometrelik yolu yeniliyor.

Melikgazi Belediyesi, İldem Kay-Kop bölgesinde 3 kilometrelik yolu yeniliyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, asfalt onarım ve yeni açılan yollara asfalt serme çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Rahat ve konforlu ulaşım için birçok mahalle ve sokakta çalışmaların sürdüğünü belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi'de yerleşim bölgelerinin ve bağlantı yollarının asfalt çalışmaları ve yayla yollarının büyük bir kısmı tamamlandı. Kalan kısımlarında da çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Bu kapsamda İldem Kay-Kop bölgesinde 3 kilometrelik alanda sıcak asfalt çalışmasına başladık. Yaya yolu eskiyen yerlerde ise yeni kaldırım ve refüj çalışmaları yapılıyor. Gece gündüz çalışarak ilçemize hizmet eden mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Vatandaşlarımızdan, muhtarlarımızdan gelen asfalt talepleri anında ilgili birimlerimize ulaşıyor, programa alınıyor."

Büyükkılıç'a ulaşım konusunda sunum yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a, yapılan ve yapılacak yatırımlarla ilgili ulaşım birimlerinden sunum yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Ulaşım Planlama ve Raylı Sitemler Dairesi Başkanı Sedat Erdoğan, Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut ve ulaşım birimi ekipleri katıldı.

Toplantıda Büyükkılıç'a detaylı bir sunum yapılırken, kent genelinde ulaşım alanında yapılan hizmetler, yeni yapılacak çalışmalar ve alternatif yollarla ilgili konular da masaya yatırıldı.

Ulaşım konusunda her alanda deneyimli ve birikimli ekibi ile gece gündüz demeden çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Büyükkılıç, "Ulaşım birimlerimiz ile ilgili yaptığımız toplantıları aralıksız sürdürüyoruz. Kayserimizin ulaşım ile ilgili konforunu artırmak, kavşak düzenlemelerini gözden geçirmek, yeni çalışmalara zemin hazırlamak, alternatif yollar üretmek amacıyla gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Mustafa Palancıoğlu, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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