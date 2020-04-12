Melikgazi Belediyesi Kayabağ Mahallesi'nde alt yapı çalışmalarını tamamladı - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi, Kayabağ Mahallesi'nde alt yapı çalışmalarının tamamladığını ve asfalt çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmaları yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayabağ Mahallesi'nin tarihi bir mahalle olduğunu ve her türlü hizmetin eksiksiz yapıldığını belirtti.

Doğal gaz ve alt yapı çalışmalarının tamamlandığını aktaran Palancıoğlu, "Asfaltı yenileyerek sıcak asfalt yapıyoruz. 1,5 kilometrelik Şehit İzzet Bölükbaşı Caddesi'ne 2 bin ton sıcak asfalt kullanacağız. Yolun çalışmasını bu hafta bitirmiş olacağız. İlçe genelinde tedbirlerimizi alarak yol, asfalt, kaldırım ve ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımızı da aksatmadan sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ara sokaklarda tarihi dokuya uygun olması için Arnavut kaldırım çalışması yapacaklarını vurgulayan Palancıoğlu, şöyle devam etti:

"Tarihi Kayabağ Mahallesi'nin yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki ara sokak ve yürüyüş yollarına doğal yapıya uygun zemin çalışması yapıyoruz. KASKİ ve Kayserigaz'ın çalışmasından dolayı mahallenin ara sokakları bozulmuştu. Buraları da doğal yapısına uygun olması için Arnavut kaldırım taşıyla yaparak tarihi dokuya uygun bir hale getiriyoruz. Yaptığımız bu yeni çalışmalar Kayabağ sakinlerimize hayırlı olsun."