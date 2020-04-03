Melikgazi Belediyesi koronavirüs salgınına yönelik tedbirlerini sürdürüyor - Son Dakika

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Melikgazi Belediyesi koronavirüs salgınına yönelik tedbirlerini sürdürüyor
6 saat önce
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, koronavirüse karşı tam ve etkin çalışma halinde olduklarını bildirdi.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, koronavirüse karşı tam ve etkin çalışma halinde olduklarını bildirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Palancıoğlu, kamuya açık tüm kurum ve kuruluşların bir çoğunun iki ya da daha fazla kez dezenfekte edildiğini belirtti.
Palancıoğlu, çalışmalarda 15 ekip, 10 gezici araç ile 7 gün 24 saat dezenfekte ve ilaçlama ekibinin görev başında olduğunu ifade etti.
İhtiyacı olan herkesin 112, 155, ve 116 telefonları ya da belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden kendilerine ulaşabileceklerini anlatan Palancıoğlu, " Kayseri, Evde Kal Sağlıklı Kal" sloganını yineledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:22 Kaynak: AA
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