Son Dakika Haberleri: Melikgazi Belediyesi kurban kesim yerlerinde hijyeni sağladı
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Melikgazi Belediyesi kurban kesim yerlerinde hijyeni sağladı

1 saat önce

Melikgazi Belediyesi kurban kesim yerlerinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Melikgazi Belediyesi kurban kesim yerlerinde hijyeni sağladı, System.String[]
Melikgazi Belediyesi kurban kesim yerlerinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kesim yerlerinde ve kurban pazarlarında inceleme yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, temizlik çalışmalarına katılarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için temizlik ekiplerinin gece-gündüz çalıştığını ifade eden Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Serkent Pazar yerini ve diğer pazar yerleriyle beraber kesim yapılan yerleri gezdik. Kurban kesimi artık sonlandırılıyor. Kesim alanlarındaki temizleme ilaçlama faaliyetlerini inşallah bugün hız vererek tamamlayacağız. Önümüzdeki üç-dört gün boyunca sürekli ilaçlama kireçleme ve temizlik çalışması ile birlikte vatandaşlarımızın en iyi şekilde konforunu sağlayacağız. Ekiplerimiz, kapsamlı bir şekilde temizlik ve hijyen çalışmasını yürütüyor. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak amacıyla ekip arkadaşlarımla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kurban Bayramı'nda büyük özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Tekrar tüm vatandaşların bayramını tebrik eden Dr. Palancıoğlu, Kurban Bayramı'nın başta Türkiye'ye ve tüm İslam alemine huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diledi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:24 Kaynak: İHA
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