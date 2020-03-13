Melikgazi Belediyesi kursları ve etkinlikleri ertelendi - Son Dakika

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Melikgazi Belediyesi kursları ve etkinlikleri ertelendi
6 saat önce
Son günlerde dünya genelinde etkili olan korona virüs (Covid-19) salgın hastalık riskine karşın Melikgazi Belediyesi, sosyal ve spor tesislerinde hizmete ara verdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:52 Kaynak: İHA
Son günlerde dünya genelinde etkili olan korona virüs (Covid-19) salgın hastalık riskine karşın Melikgazi Belediyesi, sosyal ve spor tesislerinde hizmete ara verdi.
Korona virüs salgınına karşı alınacak tedbirler kapsamında Meligazi Belediyesi tarafından yapılan duyuruda şöyle denildi:
"16 Mart tarihinden itibaren tesislerimizde yapılan tüm kurslar, spor salonları dahil, İlçe Halk Eğitim ile irtibatlı halde 30 Mart tarihine kadar durdurulmuştur. Önümüzdeki hafta düzenleyeceğimiz İstiklal Marşı ve Çanakkale konulu tiyatro gösterileri ve diğer etkinliklerimiz ertelenecektir. Bilgilerinize." - KAYSERİ
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