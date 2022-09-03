Kayseri'den kısa kısa

Melikgazi Belediyesi, mahalle buluşmalarına Turan Mahallesi ile devam etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, mahalle olma kültürünü, birlik ve beraberliği canlandırmak adına düzenlenen etkinlikte 7'den 70'e herkesle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Mahalle buluşmaları etkinlikleri ile mahalledeki eksikleri giderip, ihtiyaçları yerine getirdiklerini anlatan Palancıoğlu, "Etkinliğimize bu hafta da devam ediyoruz. Turan'dan sonra Bağpınar ve Mimarsinan ile devam edeceğiz. Tüm mahalle halkının katıldığı ve renkli görüntülere sahne olan etkinliğimizde canlı müzik ile aileler ve çocuklar doyasıya eğlendi. Katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarız yarın açılıyor

Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı yarın el emeği ürün meraklılarını misafir edecek.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle başlatılan ve Harman Mahalle Meydanı'nda kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nın bu pazar günü de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Ev hanımları tarafından hazırlanan el emeği işlerin sergilendiği pazarda, el işi tekstil ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün vatandaşların beğenisine sunuluyor.