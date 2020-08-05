Melikgazi Belediyesi meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi gündeminde bulunan maddeleri karara bağlamak üzere ağustos ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu başkanlığındaki meclis toplantısında, 35 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Melikgazi Meclisi'nde imar konuları ağırlıklı olmak üzere önemli gündem maddelerinin görüşüldüğünü aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi'de meclisimizin katkısı ve personelinin özverisiyle ilçemize güzel işler yapıyoruz. Meclisimizce şehrin ekonomik gelişmesine ve imar hareketliliğine hız kazandıran gündem maddeleri yine oy birliği ile onaylandı. Söz konusu, vatandaşa hizmet ve yatırım olunca meclis kararları hızlı bir şekilde değerlendirilmekte ve oylanmaktadır. Belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla ve çalışma arkadaşlarımızla uyum içinde çalışıyoruz ve bu anlamda örnek oluyoruz. Bundan sonraki süreçte daha verimli, daha iyi projeler yapan bir belediye olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Almış olduğumuz kararların hayırlı olmasını dilerim."