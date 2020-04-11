Melikgazi Belediyesi'nde e-imza ile 7/24 belediyecilik - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) uygulamasının getirdiği yenilik ve avantajların Melikgazililere hizmet ve yatırım olarak yansıdığını söyledi.



Zamanın teknoloji dönemi olduğunu bu açıdan belediyelerin de gerçek anlamda hizmet sunabilmesinin zamanın iyi değerlendirmesi ile bağlantılı olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu "Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Melikgazi Belediyesi'nin 2015 yılından bu yana üzerinde çalıştığı bir sistem ve uygulamadır. Çünkü gelecek artık e-sistem üzerine kurulu olacaktır. Gelecek nesilleri düşünen biri olarak benim için en önemlisi, ormana ve çevreye duyarlı kağıt israfını ortadan kaldıran bir sistemdir. Zaman kavramını ortadan kaldırarak çok hızlı, etkin ve güvenilir hizmet vermek açısından çok büyük önem arz ediyor diye düşünüyorum" dedi. 7/24 her yerden işlerin takip edildiğini, evrakların ve hizmetin devamlılığını sağlayabilmek için e- imza atarak evrakın gitmesi gereken yere zamanında ulaşarak gereğinin yapılmasının sağlandığını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, e-imza da güvenilirliğin öne çıktığını, imza taklidi olmadan herkesin kendi şifresini kullandığını kaydetti.



Başkan Palancıoğlu, çok iyi bir organizasyon ile belediyelerde mesai kavramı olmadığını 7 gün 24 saat çalışan bir kurum olduklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ