Melikgazi Belediyesi'nde korona virüs tedbirleri devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Melikgazi Belediyesi'nde korona virüs tedbirleri devam ediyor - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi'nde korona virüs tedbirleri devam ediyor

6 saat önce

Korona virüse karşı ilçede temizlik ve ilaçlama gibi önlemleri artıran ve belediye hizmet binasında da tedbirleri alan Melikgazi Belediyesi'nde, personelin öğle yemekleri kapalı paketlerde servis edildi.

Melikgazi Belediyesi'nde korona virüs tedbirleri devam ediyor, System.String[]

Korona virüse karşı ilçede temizlik ve ilaçlama gibi önlemleri artıran ve belediye hizmet binasında da tedbirleri alan Melikgazi Belediyesi'nde, personelin öğle yemekleri kapalı paketlerde servis edildi.


Belediye içerisinde de virüs için alınan tedbirleri artırdıklarını duyuran Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kamu hizmeti süreklilik ister, belediye hizmetleri beşikten mezara kadardır. Çalışanlarımıza verdiğimiz önem ve değerden dolayı son derece hijyenik bir ortamda yemeklerin yapıldığı modern bir yemekhanemiz var ayrıca korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde çalışanlarımıza toplu mekanlar yerine kendi odaları veya masalarında öğle yemeğini vermeye başladık. İsteyen odasında kendi masasında veya tenha bir ortamda, isteyen yine yemekhane de yemeğini yiyecek" dedi.


Melikgazi Belediyesi alınan tedbirler kapsamında vatandaşların belediye ile olan işleri ile alakalı telefonlara kısa mesaj atarak şunları hatırlattı:


"Kıymetli Hemşerilerimiz, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ve Sağlık Bakanlığımızın emirleri doğrultusunda kalabalık ortamlardan uzak durulması gerekmektedir. Bu bağlamda belediyemizle olan işlerinizi mümkün olduğu kadar telefon ve internet üzerinden yürütürseniz salgın mücadelesindeki başarımız artacaktır. Sizler bizler için önemli ve değerlisiniz. Desteklerinizden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. web: www.melikgazi.bel.tr, Telefon : 0352 252 13 00 Whatsapp : 0 530 253 91 91." - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:35 Kaynak: İHA

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