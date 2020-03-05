Melikgazi Belediyesi'nde park çalışmaları - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi'nde park çalışmaları

7 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bu yıl birçok mahalleye yeni ve modern parklar kazandıracaklarını belirtti.

Melikgazi Belediyesi'nde park çalışmaları, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bu yıl birçok mahalleye yeni ve modern parklar kazandıracaklarını belirtti.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, çocukları ve aileleri mutlu edecek park alanlarının çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Bahar mevsiminin gelmesiyle ilçede birçok yatırımı hayata geçireceklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Belediye olarak en çok önem verdiğimiz yatırımlardan biri park ve yeşil alan yapımı, oyun grupları, yürüyüş yolları ve spor alanlarının oluşturulması. Mahallelerimizde modern ve güzel parklarımızın yapımıyla hem çocuklarımız hem de aileleri bu parklarda güzel zaman geçirecek. Birçok parkı bu yaz vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Özellikle İldem, kentsel dönüşüm alanları ve TOKİ bölgesi başta olmak üzere parkları artıracağız. Çünkü bu yerlere yeni nüfus geldiği için ihtiyacı oldukça fazla. İnsanlar yeni bir yere taşındıktan sonra ilk olarak ihtiyacı çocukları için gidebileceği bir park. Yeni yerleşim alanlarında özellikle bu ihtiyaçları gidereceğiz. Bu yaz vatandaşlarımıza hem yeni parklar sunduğumuz gibi hem de eski parklarımızı onarıp yeni hale getireceğiz. Melikgazi'de birçok ihtiyaca cevap verecek hem gençlerimize hem çocuklara hem de büyüklere hitap edecek modern parklarımızı ilçemize kazandıracağız."

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:42 Kaynak: AA
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