Melikgazi Belediyesi'nden 3 kilometrelik bisiklet yolu - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi kanal boyunca devam eden yol çalışmaları kapsamında bu bölgede 3 kilometrelik bisiklet yolu yapacak.

Bölgedeki çalışmaları inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çevre dostu ulaşım için ilçenin birçok noktasında bisiklet yolları yapacaklarını belirtti.

Bisiklet kullanımı kültürüne katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Palancıoğlu, "Yıldırım Beyazıt Mahallesinde kanal boyundan Hulusi Akar Bulvarına bağlantı yolunda yaklaşık 3 kilometrelik bir güzergahta çalışma yapılıyor. Burayı sıfırdan ele aldık. Yolu tamamen kaldırıp alt yapıyı düzenledik. Aynı zamanda çalışma bittikten sonra yemyeşil bir yolumuz meydana gelecek. 10-15 yaşında ağaçlarımızı buraya dikmeye başladık. Bisiklete binme kültürünü geliştirmek için bu bağlantı yolunda yaklaşık 3 kilometrelik alanda bisiklet yolu yaptık." ifadelerini kullandı.