Melikgazi Belediyesi'nden Barış Pınarı Harekatına Destek

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Altınoluk Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve 7500 metrekare alanı bulunan etkinlik parkını yerinde inceledi.



Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'de toplu açılış töreninde açılışını yapacağı etkinlik alanımıza Barış Pınarı Harekatına destek olmak için Barış Pınarı Etkinlik Parkı ismini verdik"dedi.



Etkinlik alanı hakkında bilgi veren Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi:



"Altınoluk Mahallesi'nde Nasrullahzade Cami'nin yanındayız. Burada büyük bir alanı vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Burada yaklaşık 11 bin metrekarelik alanda hem camimizin peyzajını düzenledik hem yürüyüş pisti ve bisiklet parkurunu yaptık. Koşu ve yürüyüş sonrası aileler çocukları ile bu çayır üzerinde piknik yapıp, hoşça vakit geçirebilecek. Alanda çeşitli etkinlik ve faaliyetler düzenleyeceğiz. Aynı zamanda çocuklar için güzel bir oyun grubu yerleştirdik. Yakın zamanda da hemen yanı başında küçük bir kafeteryamız burada vatandaşlarımıza hizmet verecek."



Cumhuriyet Meydanı'nda toplu açılış yapmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın19 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te Kayseri'de olacağını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Mehmetçiğimizin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı kapsamında tüm ordumuza muvaffakiyetler diliyorum. Cenab-ı Allah şehitlerimizin mekanını cennet eylesin, gazilerimize acil şifalar versin. İnşallah en kısa zamanda Suriye'nin huzuru yeniden sağlanır ve yeniden Suriyeli vatandaşlarımız bu tampon bölgeye yerleştirilir. Bizlerde belediyeler olarak bu harekata destek oluyoruz. Bu parkımız bölgede büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Bizde belediye olarak Cumhurbaşkanımızın ziyaretine has bu parkımızın ismini 'Barış Pınarı Etkinlik Parkı' olarak veriyoruz. Meclis üyelerimizin ortak kararı ile parkımıza bu ismi verdik. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Böylelikle bizde harekatımıza destek oluyoruz. İnşallah burada da nitelikli program ve etkinlikler yapılacak. Cumartesi günü de cumhurbaşkanımız burayı açacak. Hayırlı olmasını dilerim." dedi. - KAYSERİ