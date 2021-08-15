Melikgazi Belediyesi'nden eğitime ve üretime destek - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi pandemi ile mücadele kapsamında hem eğitime hem de üretime destek olmak amacıyla Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği maskelerden 1 milyon adet satın alacak.

Pandeminin ilk günlerinden beri hem maske üretimi yaparak hem de vatandaşlara dağıtarak destek olduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Pandemi ile mücadele kapsamında belediyemiz halk sağlığı için önemli ve büyük çalışmalar yaptı. Biz ilk günden itibaren maske temin edip hem çalışanlarımıza hem de vatandaşlarımıza dağıttık. Koronavirüs salgınıyla mücadele etme kapsamında çok sayıda maske ihtiyacı oluşması meslek liselerimizde maske üretmeye başlamıştı. Üretilen maskeden elde edilen gelirden hem öğrenciler hem de öğretmenler faydalanıyor, öğrencilere profesyonel iş yaşamı öncesinde istihdam sağlanarak geleceğe hazırlık yapmalarına destek olunuyor. Bizde bu kapsamda hem eğitime destek olmak hem de üretime destek olmak için Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği tek kullanımlık cerrahi yüz maskelerinden 1 milyon adet satın alacağız. Meslek lisemizde öğrencilerimiz maske üretimi için bir çalışıyor, ülkemize, şehrimize ve okullarına katkı sağlıyorlar. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak dağıttığımız, kendi kullandığımız maskeleri bu okulumuzdan temin ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ