Son Dakika Haberleri: Melikgazi Belediyesi'nden her yaşa özel oyun grubu
Son Dakika Güncel Haber

Melikgazi Belediyesi'nden her yaşa özel oyun grubu

1 saat önce

Melikgazi Belediyesi birçok mahallede parklara yeni nesil oyun grupları kurarak her yaş grubuna hitap eden parkları ilçeye kazandırıyor.

Melikgazi Belediyesi'nden her yaşa özel oyun grubu, System.String[]

Melikgazi Belediyesi birçok mahallede parklara yeni nesil oyun grupları kurarak her yaş grubuna hitap eden parkları ilçeye kazandırıyor.


Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, geleneksel oyun gruplarının çocukların sadece eğlenmesi amacında olduğunu belirterek, yenilerinin ise eğlenceyle birlikte sportif faaliyetleri de kapsadığını söyledi.


"Çocuklarımızın zihinsel ve bedensel gelişimleri çok önemli. Bunun için yeni nesil oyun grupları kurmaya devam ediyoruz." diyen Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi:


"Çocuklarımızı hem eğlendiren hem de spor yaparak hareketli bir yapıya kavuşmalarını sağlayan oyuncakları tercih ediyoruz. Oyun gruplarında yer alan tırmanmalı oyun grupları, halat salıncak, ip karusel, güneş saati, döner kase, ahşap tırmanma, dönence, barfiks, gibi oyuncaklar çocukların eğlenirken spor yaparak sağlıklı yaşamalarına da yardımcı olacak. Sportif oyuncakları çocukların hizmetine sunduk. Bunun yanında sadece çocuklarımız için değil anneleri bebekleri ile parklarda güzel zaman geçirsinler diye parklarımıza anne-çocuk salıncakları da koyduk. Spor yapmak isteyen vatandaşlarımız için birkaç parkımıza spor aletleri de kuruldu. Yeni parklardaki amacımız çocuklarımızın düşünsel zekalarını arttıracak biraz daha mücadele etmelerini sağlayarak enerjilerini atmalarına yardımcı olmak. İnşallah birçok mahallemizde parkları zamanla yeni nesil oyun gruplarıyla donatarak çocuklarımıza hizmet vereceğiz. Çocuklarımıza hayırlı olsun."


Eşref Bitlis Parkı'na kaykay ve paten sürmeyi seven gençler için kaykay pisti yapıldığını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, "Parklarımızda herkesim keyifle zaman geçirmesi ve kullanışlı olması için bisiklet parkurları ve tarta zeminler yapıyoruz." dedi.


Melikgazi Belediyesi tarafından yeni parklar ve oyun grupları inşa edilirken mevcut parklar, spor sahaları ve yürüyüş parkurlarındaki revize çalışmaları da devam ediyor. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merakla beklenen oyun GTA 6'nın görüntüleri sızdırıldı iddiası
İstanbullu fırıncılar yüzde 20'lik zam talebinde bulundu AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Davutoğlu'nun istifasını değerlendirdi: Kaybettiği koltuğun peşinde 2 İngiliz turist Beyoğlu'nda kaldıkları apart otelin odasında ölü bulundu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 17:44:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Melikgazi Belediyesi'nden her yaşa özel oyun grubu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]