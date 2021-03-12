Melikgazi Belediyesi'nden karla mücadele mesaisi - Son Dakika

İlçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına karla mücadele ekiplerinin gerekli tüm önlemleri aldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Vatandaşlarımızın konforu ve rahat ulaşımı için ekiplerimiz sabaha kadar karla mücadele çalışması yaptılar." dedi.

Melikgazi ilçesinde kapalı yol olmadığını kaydeden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Son günlerde bahar havasının yaşandığı Kayseri'de gece etkili olan kar yağışı sonrası tekrar cadde ve kaldırımlarda kar temizleme mesaisi başladı. Ekipler sabah saatlerine kadar mahallelerde kar temizleme mesaisini sürdürdüler. Cadde ve sokakların temizliği iş makineleri ile yapılırken küreme ekiplerimiz de kaldırımların temizliğini yapıyor. Ekipler ayrıca don ve buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Karla mücadele için her an hazır bekleyen ekiplerimiz toplamda 77 araç ve iş makinası ve 280 personelle karla mücadele çalışmaları devam etmektedir. Başta ana arterler, çarşı merkez, rampalar, okul çevreleri, hastane gibi kamusal alanların çevresinde çalışma yaptılar. Yoğun gayret ve fedakarlıkla çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi. - KAYSERİ