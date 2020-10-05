Melikgazi Belediyesi'nden koronavirüse karşı 'Maske tak' klibi - Son Dakika

KAYSERİ'de Melikgazi Belediyesi tarafından, koronavirüs salgını ile mücadeleye dikkat çekmek için yerel sanatçıların seslendirdiği, belediye personelinin de rol aldığı rap müzik eşliğinde 'Maske tak' adlı klip hazırlandı. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Gençlerimize de maske takmayı özendirmek için bu şarkıyı hazırladık" dedi.

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgınına dikkat çekmek isteyen Melikgazi Belediyesi, farklı bir çalışmaya imza attı. Bu kapsamda Kayserili yerel sanatçıların seslendirdiği, belediye personelinin de rol aldığı rap müzikli klip hazırlandı. 'Maske tak' adlı 1,5 dakikalık klipte, koronavirüse karşı maskenin önemine dikkat çekildi. 'MASKEMİZİ TAKALIM'Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, klibin özellikle gençler tarafından çok sevileceğini söyledi. Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak farkındalığı artırmak için bir rap şarkı klibi hazırladık. Maskemizi her zaman takıyor ve sağlığımızı koruyoruz. Elimizden geldiğince başkalarının sağlığına da zarar vermemek üzere maske takmaya ve sosyal mesafemize oldukça fazla dikkat etmeliyiz. Umuyoruz ki ülkemizde maske takmayı biraz da olsun artırabiliriz. Gençlerimize de maske takmayı özendirmek için bu şarkıyı hazırladık. Maskelerimizi takalım, ihtiyaç olmadıkça sokaklara ve kalabalık mekanlara çıkmayalım. Kurallara uyalım" dedi.'MASKE TAK' KLİBİNİN SÖZLERİ'Maske tak' adlı rap şarkının sözleri, şu şekilde:

"Haydi Kayseri. Durmadan, sormadan ya da yılmadan koy mesafeyi, tak maskeyi sana bulaşmadan. Takmadan, bunalmadan ya da ateş çıkmadan her şeyin başı sağlık. Virüsü yabana atmadan, küresel sorun belki ama mücadele ulusal. Temiz ol, önlem al virüslere korku sal. Kontrol sende. Haydi sende maske tak ve öyle kal. Koy sosyal mesafeyi, gerekiyorsa evde kal. Yeni dönemde hayat, yaşamak için rahat kurala uy ve uyar, Melikgazi'de salgın var. Yeni dönemde hayat yaşamak için rahat, kurala uy ve uyar Melikgazi'de salgın var. Maske tak. Melikgazi'de salgın var."