Melikgazi Belediyesi'nden sosyal medya kullanıcılarına davet - Son Dakika
Son Dakika Güncel Melikgazi Belediyesi'nden sosyal medya kullanıcılarına davet - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi'nden sosyal medya kullanıcılarına davet

6 saat önce

Sosyal medyayı önemseyen Melikgazi Belediyesi, sosyal medya üzerinden öncelikle Melikgazi'de ve tüm vatandaşlara belediyenin resmi sosyal medya hesaplarını takip etmeleri konusunda davette bulundu.

Melikgazi Belediyesi'nden sosyal medya kullanıcılarına davet, System.String[]

Sosyal medyayı önemseyen Melikgazi Belediyesi, sosyal medya üzerinden öncelikle Melikgazi'de ve tüm vatandaşlara belediyenin resmi sosyal medya hesaplarını takip etmeleri konusunda davette bulundu.


Melikgazi Belediyesi, öncelikle Melikgazi halkı ile dünyada Melikgazi'yi takip eden vatandaşlara, halkın belediye ile ilgili her türlü konuda bilgiye daha hızlı erişebilmesi ve 7 gün 24 saat belediyeye ulaşabilmeleri için sosyal medya hesapları başta olmak üzere bütün iletişim kanallarını kullanıyor.


Bu kapsamda dijital çağın gereği olarak sosyal medyaya büyük önem veren Melikgazi Belediyesi'nde, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından belediyenin resmi facebook, twitter, instagram hesapları ile youtube kanalının tanıtılması ve takipçilerinin arttırılması amacıyla yoğun bir çalışma yapılıyor.


Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyoruz. 21. yüzyılın şartları gereği teknolojinin nimetlerinden en iyi şekilde yararlanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Vatandaşlar, taleplerini sosyal medya üzerinden anında veya en kısa zamanda bize iletme fırsatı buldukları gibi, çeşitli konularda öneriler de sunarak, kentin yönetiminde söz sahibi oluyorlar. Sosyal meydanın hızı ve kolay erişilebilirliği sayesinde vatandaşlarımızın taleplerine kısa sürede çözüm üretebiliyoruz. Bu sebeple sosyal medyayı kentimizin yararına kullanmaya devam edeceğiz" dedi.


Melikgazi Belediyesi, Melikgazililere ve dünyanın dört bir tarafındaki vatandaşlara da çağrıda bulunarak, belediye ile ilgili her türlü etkinlik, duyuru ve haber hakkında doğru ve hızlı şekilde bilgi sahibi olabilmeleri için tüm sosyal ağlarda Melikgazi Belediyesi'ni takip etmelerini hatırlattı.


Melikgazi Belediyesi resmi sosyal medya hesapları şu şekilde:


https://www.facebook.com/MelikgaziBel/


https://twitter.com/MelikgaziBel


https://www.instagram.com/melikgazibel - KAYSERİ

Halkla İlişkiler, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:32 Kaynak: İHA
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