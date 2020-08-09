Melikgazi Belediyesi'nden trafo merkezi tahsis edildi - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi tarafından iki farklı mahalleye trafo merkezi tahsis edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için tüm imkanları kullandıklarını belirtti.

Daha güzel bir Melikgazi için çalıştıklarını ifade eden Palancıoğlu şunları kaydetti:

"Alt yapıdan üst yapıya, çevreden yeşil alana kadar pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. Bu çalışmaları yaparken ilgili kurum ve kuruluşlarımızın görüşlerini alarak hizmeti en hızlı şekilde gerçekleştirmek için çaba sarf ediyoruz. Melikgazi'de mahalleler büyüyor ve gelişiyor. Belediye meclisimizce ilçe sınırları içerisinde yer alan Mimarsinan Bahçelievler ile Yeşilyurt mahallerinde trafo yapılarak kesintisiz enerji sağlanabilmesi için belediyemiz meclis kararı ile arsa tahsisi yapıldı. Bölge halkına hayırlı olsun."