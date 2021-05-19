Melikgazi Belediyesi'ne 5 zabıta memuru alınacak - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi'ne 5 zabıta memuru alınacak

19.05.2021 11:07
Melikgazi Belediyesi'ne 5 zabıta memuru alınacak, System.String[]

Her geçen büyümekte ve gelişmekte olan Melikgazi ilçesi, hizmetleri ile daha etkin, kaliteli ve verimliliğin artırılması yönünde çalışmalarına devam ediyor.

Her geçen büyümekte ve gelişmekte olan Melikgazi ilçesi, hizmetleri ile daha etkin, kaliteli ve verimliliğin artırılması yönünde çalışmalarına devam ediyor.

Melikgazi Belediyesi, Zabıta Biriminde ihtisaslaşmış elemanlar ile her birime destek veren Zabıta Müdürlüğü'nde zabıta memur açığını gidermek için açıktan atama yoluyla fakülte mezunu 5 zabıta memur alacaktır.

Melikgazi'de yoğun bir yapılanma olduğunu her geçen gün yeni siteler inşa edildiğini buna paralel işyeri ve alışveriş merkezlerinin de artığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Her geçen gün hizmet alanı artan zabıta biriminde hizmetlerin daha verimli ve nitelikli sunulabilmesi açısından zabıta memuru ihtiyacı bulunmaktadır. Bu açıdan fakülte mezunu 5 zabıta memur alınacaktır. 5 zabıta memurundan 3 fakülte lisans mezunu olması şartı vardır. 2 zabıta memuru için ise mimarlık, inşaat, harita, endüstri ile çevre mühendisliği lisans mezunu olma şartı aranmaktadır. KPSS puanının ise 65 olması şartı vardır. İngilizce ve Arapça yabancı dil şartımızda var. Çünkü zabıta biriminde ihtisaslaşmış elemanlar ile çalışma yapılmaktadır. Adaylar istenilen belgeler ile şahsen müracaat edecek olup, 30 yaşını geçmemiş olması şartı aranmaktadır." dedi.

Zabıta memuru için başvurular 26 Mayıs ile 10 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak olup, adaylar başvuruda genel ve özel şartlar ile ilgili bilgilere, Melikgazi Belediyesinin kurumsal internet adresinden veya Basın İlan Kurumu'nun ilan.gov.tr 'den ulaşabileceklerdir. - KAYSERİ

Melikgazi Belediyesi'ne 5 zabıta memuru alınacak

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Melikgazi Belediyesi'ne 5 zabıta memuru alınacak - Son Dakika


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