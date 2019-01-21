Melikgazi Belediyesi'ne Ödül

Melikgazi
Belediyesi, Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından düzenlenen "Yılın Yerel Yöneticileri" değerlendirmesinde ödül aldı.
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
, yazılı açıklamasında, Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi'nin, "Yılın Yerel Yöneticileri" değerlendirilmesinde kentsel dönüşüm çalışmaları ve yatırımları ödüllendirdiğini belirtti.
Geçen yılın hizmet ve yatırımlarının başarıyla tamamlandığını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Ulusal düzeyde yayın yapan 'Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi' tarafından, Türkiye
genelinde büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinin yatırım ve hizmetlerinin değerlendirildiği ankette, 2018 yılında gerçekleştirilen hizmetlerimiz başarılı bulunmuştur. Melikgazi Belediyesi, yapılan anketlerde ilçe belediye kategorisinde en çok oyu aldı."