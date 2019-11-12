Son Dakika Haberleri: Melikgazi Belediyesi'nin 32 mahallesinde 12 bin 800 fidan dikimi
Son Dakika Güncel Melikgazi Belediyesi'nin 32 mahallesinde 12 bin 800 fidan dikimi - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi'nin 32 mahallesinde 12 bin 800 fidan dikimi

6 saat önce

(İHA)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından saat 11.11'de 11 milyon fidanın dikilmesi için Türkiye genelinde 'Geleceğe Nefes' adı altında düzenlenen fidan dikimi Melikgazi Belediyesi'nin 32 mahallesinde vatandaşların katılımı ile şenlik...

Melikgazi Belediyesi'nin 32 mahallesinde 12 bin 800 fidan dikimi, System.String[]

(İHA)


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından saat 11.11'de 11 milyon fidanın dikilmesi için Türkiye genelinde 'Geleceğe Nefes' adı altında düzenlenen fidan dikimi Melikgazi Belediyesi'nin 32 mahallesinde vatandaşların katılımı ile şenlik havasında gerçekleştirildi.


Mimarsinan Mahallesi'nde sadece 5 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyemiz çevreci ve doğaya önem veren bir belediyedir. Kişibaşına düşen yeşil alan miktarı standartların üstünde. Zaten birçok alanı doğal yeşil alan olup şehir merkezindeki park ve bahçeler ile halkının rahat nefes aldığı yerleşime sahiptir. 'Geleceğe fidan' kapsamında 26 mahallemizde ve ağaçlandırma alanlarında çalışanlarımız eşliğinde, halkın ve öğrencilerin katılımı ile 12 bin 800 fidan toprak ile buluşturuldu. Mahalle muhtarlarının büyük desteğini gördüğümüz fidan dikim çalışmasında, fidanları mahallelilere özelikle mahalle gençlerine emanet ettik. Sulaması ve bakımı belediyeden, korunması ise mahallelilerden olacak. Bu kampanyanın hayata geçmesinde destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.


Başkan Dr. Palancıoğlu, bu ay içerisinde yine ağaçlandırma çalışmaları ile 4 bin fidanın özelikle şehir içi bulvar ve caddeler ile parklara dikiminin gerçekleştirileceğini söyledi. - KAYSERİ

Recep Tayyip Erdoğan, Melikgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:27 Kaynak: İHA
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