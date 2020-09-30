Melikgazi Belediyesi'nin bilboardlarındaki "80 gün" vurgusu merak ediliyor - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, şehrin birçok yerinde yer alan pano ve billboardlardaki "Melikgazi'de 80 Günde Ne Yapılır?", "Melikgazi'ye 80 Gün Yeter mi? gibi ilanların kamuoyunda büyük bir gizem ve merak oluşturduğunu bildirdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Melikgazi Belediyesi'nin gerçekleştiği çalışmalar ve yatırımlarla örnek ve referans belediye olarak bilindiğini, panolardaki gizemin vatandaşlar arasında çok konuşulduğunu ve birçok tahmin yürütüldüğünü belirtti.

Beklentilerin ve hizmet çıtasının çok yüksek olduğu Melikgazi'de her yaş gurubunun kendine özgün tahminlerde bulunduğunu aktaran Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak yine kamuoyunda bir ses getirecek ve ülkemizde ilk olacak bir yatırımı, etkinliği ve hizmeti yerine getireceğiz. Bunu da 80 rakamı ile bağdaştırdık. 1 hafta merakla beklenen 80 rakamındaki büyük sürprizi pazartesi günü vatandaşlarımızla paylaşacağız. Vatandaşlarımız hem sosyal medya hesaplarımızdan hem de Kayseri genelindeki bilboardlardan bu merak uyandıran projemizi görmüş olacak." ifadelerini kullandı.