Melikgazi Belediyesi'nin salça günleri Belsin'de sürüyor - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi'nce iki ayrı bölgede gerçekleştirilen salça kaynatma etkinliği Belsin Kocatepe Mahallesi'nde devam ediyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, salça günleri etkinliğinde Melikgazili vatandaşların yıl boyunca tüketecekleri salçaları hazırladıklarını belirtti.

Vatandaşların çok memnun kaldığını ve rahatlıkla hazırlıklarını yaptıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"İlçemizde iki ayrı bölgede salça kaynatma günleri düzenliyoruz. Belediye olarak vatandaşlarımıza alanı tahsis ediyor, bu işler için gerekli olan kazan ve tuzu ücretsiz veriyoruz, aynı zamanda ücretsiz domates ve biber çekme makinesini de alanda hazır bulunduruyoruz. Salça günlerimiz 6 Eylül'e kadar devam edecek. Alanda salça dışında hemşehrilerimiz kışlık hazırlıklarını da yapıyor. Belirlediğimiz alanda belirli günlerde gelen vatandaşlarımız salçasını kaynatıp, patlıcan ve biberini közleyebiliyor. Böylelikle hem diğer vatandaşlarımız dumandan etkilenmiyor hem de salça kaynatanlar bir araya gelerek güzel bir ortam sağlanıyor. Tüm vatandaşlarımıza yapmış oldukları ürünleri afiyet ve sağlıkla yemelerini diliyorum."