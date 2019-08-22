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Melikgazi Belediyesi okullarda bakım onarım çalışması başlattı

1 saat önce

Melikgazi Belediyesi eğitim-öğretim dönemi başlamadan ilçede bulunan birçok okulda bakım onarım ve yenileme çalışmaları başlattı.

Melikgazi Belediyesi okullarda bakım onarım çalışması başlattı, System.String[]

Melikgazi Belediyesi eğitim-öğretim dönemi başlamadan ilçede bulunan birçok okulda bakım onarım ve yenileme çalışmaları başlattı.


Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan Fatih İlköğretim Okulu'nda çalışmaları yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu eğitime destek olmak amacıyla ihtiyaç olan okullarda dış cephe yalıtım, iç ve dış cephe boyama, peyzaj, asfaltlama gibi çalışmaların yapıldığını söyledi. Okulların ihtiyaçlarını gidermek üzere Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapıldığını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Okulumuzun ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet ediyoruz. Burada spor sahası, basket sahasını ve çevre düzenini yaptık. Okulun korkuluk ve merdivenleri yenilendi. 1971 yılında yapılan bina çok eski olduğu iççin eksikleri fazlaydı. Şimdi sınıfları boyandı daha modern ve sağlıklı bir hale geldi. Eğitim yatırımları bizler için önemli. Bakımlı ve modern sınıflar öğrencilerin başarını etkiliyor. Melikgazi genelindeki okulların ihtiyaçlarıyla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız çalışmayla elimizden geldiğince Milli Eğitim'e destek oluyoruz. Çalışmalarımızı tamamlayıp okullar açılmadan çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:40 Kaynak: İHA
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