Melikgazi Belediyesi okulları onaracak - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi, 6 okulda bakım ve onarım çalışması yapacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, eğitime destek olmak amacıyla ihtiyaç olan okullarda dış cephe yalıtım, iç ve dış cephe boyama, peyzaj, asfaltlama gibi çalışmaların yapılacağını belirtti.

Eğitimin her zaman öncelikleri olduğunu vurgulayan Palancıoğlu, "Okullarda belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek çalışmalarda öğrencilerimizin sağlıklı, modern ve bakımlı ortamlarda eğitim almalarını amaçlıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve çocuklarımızın daha güzel ve nezih ortamda eğitim alabilmeleri amacıyla ilçemizde bulunan eğitim yuvalarımızın belediyemiz imkanları ölçüsünde yenileme, bakım ve onarım hizmetlerimiz devam edecektir. Koronavirüs salgınından kurtulacağız. Yine okullarımız cıvıl cıvıl olacak, eğitim ve öğretime kaldığımız yerden daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.