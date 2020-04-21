Melikgazi Belediyesi pazar esnafına siperlik dağıttı - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında semt pazarlarında esnafa siperlik dağıttı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadele konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını ve bu kapsamda pazar esnafına özel siperlik maske dağıttıklarını belirtti.

Esenyurt ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde kurulan pazar yerini ziyaret ederek vatandaşları ve esnafı koronavirüs ile mücadele kapsamında hijyen kurallarında bilinçli olmaya davet eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Halkımızın sağlığını korumak için gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Bugün iki pazar yerinde esnafımıza özel siperlik maske dağıtımı yaptık. Esnafımız sabahtan akşama kadar dışarda birçok insanla alışveriş için bir araya geliyor. Bu siperlikler daha nitelikli bir hijyen sağlıyor. Tabi pazar yerleri risklerin çok yüksek olduğu yerler. O yüzden alışverişin güvenli ortamda yapılması lazım."