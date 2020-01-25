Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü'nden milli takıma 4 sporcu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü'nden milli takıma 4 sporcu - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü'nden milli takıma 4 sporcu

7 saat önce

Girdikleri birçok müsabakadan başarıyla çıkan Melikgazi Belediyesi MELMEK sporcuları gençler milli takım kampına davet edildi.

Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü'nden milli takıma 4 sporcu, System.String[]

Girdikleri birçok müsabakadan başarıyla çıkan Melikgazi Belediyesi MELMEK sporcuları gençler milli takım kampına davet edildi. Taekwondo branşı sporcuları Beyza Basma, Fatma Arslan, Büşra Öztürk ve Samet Kaya milli takımda Kayseri'yi temsil edecekler.


Belediyenin spor kulüplerinin büyük başarılara imza attığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyespor Taekwondo Spor Kulübü büyük bayanlarda ve genç bayanlarda iki Türkiye 3.'cüsü çıkarmayı başardı. Büyük bayanlarda Türkiye üçüncüsü olan Beyza Basma'nın ardından 18-24 Ocak 2020 tarihlerinde Ankara'da devam eden Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda MELMEK sporcumuz Fatma Arslan Türkiye üçüncüsü oldu. Aynı zamanda kulübümüz altyapı sporcularından Büşra Öztürk ile Samet Kaya katıldıkları Türkiye Şampiyonası'nda ilk 8'e girme başarısı gösterdi. 77 ilden 699 kulüp ve 2511 sporcunun içerisinde mücadele ederek şampiyonada başarılı olan Melikgazi Belediyespor Kulübümüzün genç 3 bayan ve 1 erkek sporcumuz başarılarından dolayı ile milli takım kampına davet edildi. Sporcularımız 3-7 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan Turkish Open Uluslararası Turnuva'da Milli Takımımızı ve ülkemizi temsil edecekler. Sporcularımız bizleri her zaman gururlandırıyorlar. Emeklerimizi boşa çıkarmıyorlar. Gidecekleri yeni müsabakada ise kendilerine başarılar diliyorum. Antrenörler Arzu Sayan ve Yavuz Sayan Hocalarımıza gençlere vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:28 Kaynak: İHA
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