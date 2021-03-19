Melikgazi Belediyesi, Suya Kanmış Hatun Türbesini restore edecek - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yanıkoğlu Mahallesi'nde bulunan Suya Kanmış Hatun Türbesi'ni restore ederek yeniden hizmete açacaklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, Suya Kanmış Hatun Türbesi'ni ziyaret etti.

Türbenin hikayesi ile ilgili bilgi veren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Türbe, Suya Kanmış Hatun Vakfı'na ait. İlk duyduğumda çok şaşırmıştım. Suya Kanmış Hatun kimdir, ne zaman yaşamıştır diye. Bu vakıf 510 yıllık Kayseri'nin en eski vakıflarından. Buranın kurucusunun ismini verdiğimiz hayırseverimiz Osmanlı ordusu sefere giderken buradan orduya testi ile su ikram etmiş ve su hiç bitmemiş, keramet göstermiş. Padişaha kadar bu haber gidince padişah birçok araziyi kendisine hediye etmiş. ve bu hatun bu arsalardan bir hayır vakfı kurmuş. Günümüze kadar 510 senedir hizmet ediyor."

Vakfın ihtiyaç sahiplerine çorba ikram ettiğini ve eğitim hizmetlerine destek olduğunu anlatan Palancıoğlu, üst kubbesi çöken türbe ile ilgili yakında restorasyon çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti.