Melikgazi Belediyesi, "ulakbel" ismi verilen yeni yazılım geliştirdi - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi, vatandaşların taleplerini tek bir merkezde toplayabilen "ulakbel" ismini verdiği yeni yazılımı hayata geçirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, vatandaşların teknolojiden faydalanmasını sağlamak ve işlem aşamalarını kolaylaştırmak amacıyla yeni projeler geliştirdiklerini belirtti.

Yeni bir yazılımla Melikgazi bölgesine hizmet etmeye başladıklarını aktaran Palacıoğlu, şunları kaydetti:

"Ulakbel ismini verdiğimiz yazılım sayesinde vatandaşlarımız şikayetlerini hem WhatsApp hem de sosyal medya üzerinden bize iletiyor. Vatandaşlar tüm taleplerini tek merkezden cep telefonlarını doğrulayarak takip edebiliyor. Aynı zamanda iletişim merkezimizi arayarak farklı ortamlarda taleplerini dile getiriyorlar. Bu yazılım sayesinde tek tuş ile tüm başvuruları listeleme imkanı var. Gece saat 24.00'de olsa vatandaşlarımıza geri dönüş yapıyoruz. Pandemi sürecinde Akıllı Santral Çözümü ile 8 bin çağrı otomatik yanıtlanarak vatandaşlarımızı bekletmeden cevaplarını verdik. Ayrıca mobil uygulama sayesinde birimler talepleri sahada alıyor ve çözüme kavuşturuyor. Her adımda bildirim üreterek personeli uyarıyor ve işlerin hızlı ilerlemesini sağlıyoruz. Her sürece ayrı iş akışı tanımlayabiliyoruz."

Vatandaşlardan gelen ve kurum içerisindeki işe dönüştürülen tüm kaynakları bir arada toplamayı amaç edindiklerini aktaran Palancıoğlu, "Ulakbel'e 6 ayda 82 bin başvuru yapıldı. 24 bin 77 WhatsApp talebi, 29 bin 500 de telefon talebi geldi. Son 1 ayda gelen talepler yüzde 75 memnuniyet oranına ulaştı. Tüm taleplerin yüzde 93'ü sonuçlandırıldı." ifadelerini kullandı.