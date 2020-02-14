Melikgazi Belediyesi vatandaşları sosyal medya hesaplarını takibe davet etti - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi, vatandaşlara belediyenin resmi sosyal medya hesaplarını takip etmeleri konusunda davette bulundu.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, halkın kurumla ile ilgili her türlü konuda bilgiye daha hızlı erişebilmesi ve 7/24 belediyeye ulaşabilmesi için sosyal medya hesapları başta olmak üzere bütün iletişim kanallarını kullanıyor.

Bu kapsamda dijital çağın gereği olarak sosyal medyaya büyük önem veren Melikgazi Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından belediyenin resmi Facebook, Twitter, Instagram hesapları ile Youtube kanalının tanıtılması ve takipçilerinin arttırılması amacıyla yoğun bir çalışma yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, teknolojinin nimetlerinden en iyi şekilde yararlanmaya çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşların taleplerini sosyal medya üzerinden anında belediyeye iletme fırsatı bulduklarını ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız çeşitli konularda öneriler de sunarak, kentin yönetiminde söz sahibi oluyorlar. Sosyal medyanın hızı ve kolay erişilebilirliği sayesinde vatandaşlarımızın taleplerine kısa sürede çözüm üretebiliyoruz. Bu sebeple sosyal medyayı kentimizin yararına kullanmaya devam edeceğiz. Belediye ile ilgili her türlü etkinlik, duyuru ve haber hakkında doğru ve hızlı şekilde bilgi sahibi olabilmeleri için tüm sosyal ağlarda Melikgazi Belediyesi'ni takip etmelerini öneriyoruz."

Vatandaşlar Melikgazi Belediyesini resmi sosyal medya hesapları "https://www.facebook.com/MelikgaziBel/" ve "https://twitter.com/MelikgaziBel" adreslerinden takip edebilecek.