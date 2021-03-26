Melikgazi Belediyesi yapı ruhsatında Türkiye'de 4. sırada - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi yapı ruhsatında Türkiye'de 4. sırada

26.03.2021 11:06
Melikgazi Belediyesi yapı ruhsatında Türkiye'de 4. sırada, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2020 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye'de yapı ruhsatı verilmesinde 899 ruhsat ile 4'üncü sırada olduklarını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2020 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye'de yapı ruhsatı verilmesinde 899 ruhsat ile 4'üncü sırada olduklarını söyledi.

Planlı, gerçekçi ve koordineli bir çalışma ve yatırımlar ile modern kentleşmeyi gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2020 yılında yapı ruhsatı verilmesine göre Bodrum, Kuşadası ve Döşemealtı Belediyelerinden sonra Melikgazi Belediyesi olarak 899 ruhsat ile 4. sırada yer aldıklarını kaydetti.

İlk üç belediyenin yazlık ve tatil bölgesinde yer almasının çok anlamlı olduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "TÜİK tarafından yapılan son çalışmalarda il ve ilçe belediyeleri arasında verilmiş olan ruhsatlarla ilgili rakamlar yayınlandı. Bu kapsamda 1184 tane ruhsat veren belediyenin içerisinde Melikgazi Belediyemiz en çok yapı ruhsatı veren 4 belediye oldu. Toplamda 2020 yılında 899 tane ruhsat verdik. Tabii yeni tadilatlar haricinde yeni verdiğimiz ruhsatlar bunlar. Dolayısıyla pandemi döneminde de olsa yoğun mesai harcayarak, Türkiye'de 1184 belediye arasında yoğunlukta 4. Belediye olduk. İmar Müdürlüğümüze ve değerli çalışanlarımıza teşekkür ederim. Melikgazi planlı düzenli yapısı ve birçok ilden fazla nüfusu ile büyük bir ilçemiz. Dolayısıyla burada yaşamak isteyen, ev satın almak isteyen ve ticaret yapmak isteyen kişilerin sayısı her zaman olduğu gibi 2020 yılında da fazla çıktı. 2021 ile ilgili de şu anda ilk 3 ayda olmamıza rağmen 400'e yakın ruhsat başvurusu yapılmış durumda. Dolayısıyla 2021 yılında da en çok ruhsat veren belediyeler arasında yer alacağız. Sahil bölgelerinde genellikle yazlık ve villa türü yapılara ruhsat verilmiştir. Halbuki Melikgazi'de daha çok katlı binalara ve yapılara ruhsat verilmiştir. Bodrum'da 1460, Kuşadası 1132, Döşemealtı Belediyesi'nde ise 955 ruhsat verilmiş. Melikgazi'de 899 ruhsat verilmesi ise belediyemizin bir başarısı ve göstergesidir." dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2023 yılı hedeflerini gerçekleştirmek için kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve mahalle muhtarları ile istişare içinde çalıştıklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Melikgazi Belediyesi yapı ruhsatında Türkiye'de 4. sırada
Melikgazi Belediyesi yapı ruhsatında Türkiye'de 4. sırada

Türkiye İstatistik Kurumu, Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Melikgazi Belediyesi yapı ruhsatında Türkiye'de 4. sırada - Son Dakika


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