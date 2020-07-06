Melikgazi Belediyesi yılın ilk 6 ayında 394 iş yeri açma ruhsatı verdi - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi yılın ilk 6 ayında 394 iş yeri açma ruhsatı verdi

2020 yılında ilçe genelinde 394 yeni işletmeye iş yeri açma ruhsatı veren Melikgazi Belediyesi, pandemi sürecinde artan işsizlik rakamlarının önüne geçmek ve sıkıntılı günler yaşayan esnafa destek olmak için aralıksız çalışıyor.

2020 yılında ilçe genelinde 394 yeni işletmeye iş yeri açma ruhsatı veren Melikgazi Belediyesi, pandemi sürecinde artan işsizlik rakamlarının önüne geçmek ve sıkıntılı günler yaşayan esnafa destek olmak için aralıksız çalışıyor.


Konuyla alakalı açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi yatırımları ile hızlı bir kentleşme gerçekleşmektedir. Bu kentleşme ile ticaret artmakta ve ekonomik gelişme sağlanmaktadır. Bunun en büyük göstergesi olarak esnafımıza 2020 yılı ilk 6 ayında 394 işyeri açma ruhsatı verilmesidir. Geçtiğimiz yılın 6 aylık döneminde ilçede 253 farklı faaliyet koluna ruhsat vermiştik. Bu yıl ruhsat verdiğimiz 394 işyerinden 149'u perakende gıda satışı, 35'i yeme içme mekanı, 40'ı gayrisıhhi işyeridir. Bu sene gecen seneye göre yüzde 55 artış var. Bu durum planlı gelişmenin göstergesidir. Ekonomi Melikgazi'mizde giderek daha da canlanıyor. Melikgazi'de yeni iş yerlerinin açılması hepimizin yüzünü güldürüyor. Esnafımız başımızın tacı. Esnaf bir kentin can damarlarıdır. Esnaflarımız Melikgazi'mizde faaliyet gösteren birçok işletmeden oluşan müteşebbis ailesine katılmış oluyor. Esnafımızın öncelikle ruhsat alması ve ruhsatlı çalışması oldukça önemli. Ruhsat kuralına uyan tüm esnafımıza teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Melikgazi Belediyesi yılın ilk 6 ayında 394 iş yeri açma ruhsatı verdi - Son Dakika
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