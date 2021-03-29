Başkan Palancıoğlu: "2021 yılında da yeni rekorlar kırmak üzere çalışmalarımıza başlıyoruz" - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 2021 yılı çalışma programında yer alan yeni açılacak yollar ile bakım ve onarımı yapılacak cadde ve sokalar için asfalt mıcırı ve yol malzemeleri satın alındıklarını açıkladı.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, yerleşim alanlarının artması ile yeni yollara da ihtiyaç duyulduğunu belirterek, 200 bin ton asfalt mıcırı, 320 bin ton temel malzemesi, 5 bin ton kaba malzeme, 20 bin ton by pass malzemesi aldıklarını bildirdi.

Planlamalarını zamanında yaparak bölge halkının mağdur olmaması için yol yapım malzemelerinin satın alığını vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"2020 yılında asfaltta rekor kırdık. 2021 yılında da yeni rekorlar kırmak üzere çalışmalarımıza başlıyoruz. İhtiyaçları karşılayacak yeni yollarla Melikgazi'yi ulaşımda nefes alan ilçe konuma getiriyoruz. İlçemiz en hızlı büyüyen ilçeler arasında, bu yüzden ihtiyaçlar da giderek artıyor. İlçemizin ulaşım ağına yeni imar yolları ekleyerek trafik sorununun önüne geçiyor, vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştırıyoruz. Asfalt sezonunun açılmasıyla Melikgazi'nin birçok noktasında asfalt serim, yol genişletme ve çizgi çalışmaları, parke ve bordür çalışmalarımız hızlanacaktır."