Melikgazi Belediyesince dezenfekte çalışması yapıldı - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesince dezenfekte çalışması yapıldı

6 saat önce

Melikgazi Belediyesince, koronavirüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla dezenfekte çalışması yapıldı.

Melikgazi Belediyesince dezenfekte çalışması yapıldı, System.String[]

Melikgazi Belediyesince, koronavirüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla dezenfekte çalışması yapıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun talimatıyla kurulan ekip, ilçe genelindeki cami ile sosyal tesislerde dezenfekte ve ilaçlama yaptı.

konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Palancıoğlu, camilerin toplu kullanım alanları olduğunu ve belediye olarak bu alanları sürekli temizleyip ilaçladıklarını belirtti.

Kurdukları ekip ile bölgelerinde bulunan tüm camilerde dezenfekte çalışması yaptıklarını aktaran Palancıoğlu, "Camiler insanlar için özel ibadet alanı. Vatandaşların gönül rahatlığı ve huzur içinde ibadet edebilmeleri için çalışan ilaçlama ekiplerimiz, bakterilere dezenfekte, haşerelere karşı ilaçlama çalışması yaptı. Belediyemiz ilaçlama ekibi, çalışmalarına belirlenen periyotta devam edecek." ifadelerini kullandı.

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:54 Kaynak: AA
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