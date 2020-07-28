Melikgazi Belediyesinde bayram ikramiyeleri ödendi - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kurban Bayramı öncesi belediyede işçi statüsünde çalışan personelin bayram ikramiyelerinin tam ve zamanında ödendiğini bildirdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Melikgazi Belediyesi olarak çalışanların maaş, ikramiye ve diğer alacaklarının her zaman tam ve zamanında ödendiğini aktardı.

Kayseri nüfusunun yarısına hizmet verdiklerini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Şehrin çoğu üretim tesislerinin yer aldığı, alışveriş merkezlerinin odağı durumundaki Melikgazi ilçemiz her geçen gün planlı bir şekilde gelişiyor ve büyüyor. Örnek ve referans belediye çalışmalarında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Her geçen büyüyen ve gelişen ilçemizde daha seri, etkin ve verimli aynı zamanda kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz. Bu bayramda vardiya usulü görev yapacak tüm ekip çalışanlarına teşekkür ediyor, bayramlarını kutluyorum. Kadrolu işçi olarak çalışan mesai arkadaşlarımıza ikramiye ödemesini bayram öncesi hesaplarına yatırdık. Böylece bayram alışverişlerine katkı sağlandı."

Palancıoğlu, bu bayramda da belediye işçilerinin çifte bayram yapacağını bundan dolayı da mutlu olduklarını sözlerine ekledi.