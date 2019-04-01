Son Dakika Haberleri: Melikgazi Belediyesinde İhale ile 60 Daire ve İş Yeri Satılacak

Melikgazi Belediyesinde İhale ile 60 Daire ve İş Yeri Satılacak

1 saat önce

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan 60 daire ve 5 işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun hükümlerine göre açık artırma sureti ile satışının yapılacağını bildirildi.

Melikgazi Belediyesinde İhale ile 60 Daire ve İş Yeri Satılacak, System.String[]
Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan 60 daire ve 5 işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun hükümlerine göre açık artırma sureti ile satışının yapılacağını bildirildi.

Satışa çıkarılacak olan daire ve işyeri hakkında Melikgazi Belediyesi'nin Ruhsat Müdürlüğünden bilgi alınabileceği belirtilen ihale ilgili olarak şu açıklamada bulunuldu:

"Küçükali Mahallesinde yer alan ve kentsel dönüşüm projesi ile yaptırılan birinci sınıf malzeme ile inşa edilen 60 daire ve 5 işyeri ihale ile satışa sunulacaktır. Daireler 115 ile 143, 165 m arasında işyerleri ise 93 ile 116 m arasında değişmektedir. İhale 30 Nisan 2019 günü belediye Meclis salonunda saat 14.00 yapılacaktır. Mülklerin satış ihalesinden elde edilecek gelirler yine Küçükali mahallesine sosyal tesis, okul ve çevre düzenleme hizmeti olarak geri dönecek ve yatırımlara kaynak oluşturacaktır" - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:06 Kaynak: İHA

Melikgazi, Güncel
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