Melikgazi Belediyesinde İlk Etapta 10.000 Çam Fidanı Toprakla Buluşacak

Melikgazi Belediyesi olarak; çevreci ve çevre dostu bir belediye olarak her etkinlik ve yatırımlarda çevre dostu olduğunun kanıtlandığını hatırlatılarak 2019 yılı ilkbahar dönemi fidan dikimi çalışmaların başlanıldığı bildirildi.

Melikgazi Belediyesi olarak; çevreci ve çevre dostu bir belediye olarak her etkinlik ve yatırımlarda çevre dostu olduğunun kanıtlandığını hatırlatılarak 2019 yılı ilkbahar dönemi fidan dikimi çalışmaların başlanıldığı bildirildi.



Büyük ölçekli ve çok amaçlı Parklar inşa edileceği ve bu parkın projelendirme çalışmalarına ise şimdiden başlanıldığı hatırlatılan açıklamada fidan dikim çalışmaların özellikle öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirileceği kaydedildi.



Melikgazi İlçe sınırları içerisinde 835 ayrı parkın yer aldığını bunun yanında Hisarcık, Kıranardı, Gesi, Mimarsinan, gibi doğal yeşil alanların bulunduğunu dolayısı ile Melikgazi'nin yeşil bitki örtüsü ile çevrelendiğini belirtilerek fidanların Nisan ayı içerisinde hazırlanan belli bir plan içerisinde toprak ile buluşturulacağı vurgulandı. - KAYSERİ

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