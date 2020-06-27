Melikgazi Belediyesinde üstyapı çalışmaları - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Tacettin Veli Mahallesi'ndeki üstyapı çalışmalarını inceledi.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, üstyapı çalışmalarını inceleyen Palancıoğlu, Tacettin Veli Mahallesi'nde bulunan büyük bir alanda asfalt, yaya yolu, otopark ve kavşak çalışması yapıldığını ifade etti.

Bu mahallede uzun süredir devam eden yol çalışmaları olduğunu anımsatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Burasını şehir merkezine yaptığımız çalışmaların ilk uygulama alanı olarak seçtik. Bundan sonra aşama aşama devam edecek. Buradan başlayarak Kiçikapı ve Gülük Mahallesi'ne kadar büyük bir alanda çalışma yapılacak. Tacettin Veli Mahallesi'nde Söğüt Sokak, Deliklitaş Caddesi ve Halit Narin Caddesi'nin asfaltı yapıldı. Etiler Sokak'ın da asfaltını yenileyeceğiz. Bu mahallede 12 bin metrekare parke, 13 bin 500 metre de bordür çalışması yapılacak. Mevcut kötü olan kaldırımlarda da iyileştirme çalışmaları yapacağız."