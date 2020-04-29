Melikgazi Belediyesinden asfaltlama çalışması - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Gesi Kayabağ ve Güzelköy mahallelerinde alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, merkez ve kırsal mahallelerde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Palancıoğlu, "Kayabağ Mahallesi'nde bulunan Şehit İzzet Bölükbaşı Caddesi yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda, 2 bin ton sıcak asfalt serdik. Bu yol uzun zamandır ihtiyaç halindeydi. Çalışmaların yoğunluğu açısından Melikgazi Belediyemiz rekor kırıyor. Güzelköy Mahallemizin de alt yapı çalışmalarını tamamlayarak sıcak asfaltını da serdik." ifadelerini kullandı.