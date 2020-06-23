Melikgazi Belediyesinden gençlere "akıl küpü istasyonlar" - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü adı altında hem dershane hem kütüphane gibi işlevi olan 6 çalışma istasyonunu hayata geçireceklerini belirtti.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada gençlere önem verdiklerini ve onları mutlu etmek için projeler ürettiklerini belirtti.

Danişment, Tınaztepe ve Necip Fazıl Kısakürek sosyal tesislerinde teknoloji atölyeleri ve akıl küpü çalışma istasyonlarını açtıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"İldem Cumhuriyet, Gökkent, TOKİ Sosyal Tesisi, Danışment Gazi, Belediye Binası ve Köşk Mahallesi olmak üzere 6 akıl küpü çalışma istasyonu projelerimiz var. Gençlerin bir arada ders çalışmalarına imkan verecek olan Akıl Küpü Çalışma İstasyonlarında tek kişilik salonlar, çoklu çalışma ortamları, okuma salonları, bilgisayar odaları, çay ve kahve mola köşeleri yer alacak. Bu istasyonlar gençlerin rahat ve konforlu bir ortamda ders çalışmalarını sağlayacak. Birçok işlevi olan, gençlerimizi mıknatıs gibi çekecek çok güzel imkanların sunulduğu bu tesislerimizle gençlerimizi mutlu edeceğiz. Keyifli vakit geçirecekleri ortamları hazırlayıp onların hizmetine sunacağız."