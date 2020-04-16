Melikgazi Belediyesinden hafta sonu sokağa çıkma tedbirleri - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağına karşı tüm önlemleri aldıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada Başkan Palancıoğlu, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı hafta sonu için gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.

Yasak süresince ilçenin belirli bir program içerisinde dezenfekte edileceğini vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Fırınlar açık olacak, her fırın araçları ile sokak sokak gezerek ekmek satışı yapacak. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin üretiminin yapıldığı iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, PTT, kargolar gibi dağıtım şirketleri açık olacak. Lütfen devletimizin almış olduğu tedbirlere hepimiz uyalım. Sağlığımız için 2 gün boyunca evlerimizden çıkmayalım."