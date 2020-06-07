Melikgazi Belediyesinden hastane bahçesine bakım - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü'ne devredilen eski asker hastanesinin bulunduğu 120 dönümlük alandaki çim ve otları biçti.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri, havaların ısınmasıyla ilçe sınırlarında bulunan parklar ile yeşil alanlarda bakım, onarım, yenileme ve budama çalışmalarına ağırlık verdi.



Çalışmalara katılarak ekiplerden bilgi alan Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, her gün ilçede 75 bin metrekare alanda çim ve otların biçilmesi işlemine devam ettiklerini aktardı.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne devredilen eski askeri hastanesinin bulunduğu 120 dönümlük alandaki çim ve otların biçilmesi işlemi için de yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Palancıoğlu, "Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğümüze her türlü desteği vereceği. Pandemi sürecindeki başarılı ve özverili çalışmaları için teşekkür ederim. Belediye olarak çalışmalarımız sürekli devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de Palancıoğlu'na pandemi süreci için kullanılan hastane çevresindeki bakım çalışmaları için teşekkür etti.