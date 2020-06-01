Melikgazi Belediyesinden kiracıları için yeni karar - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi, koronavirüs tehlikesi nedeniyle tamamen kapanan iş yerlerinden kira bedeli almayacak, geçici süre kapalı olan ve yeniden faaliyete başlayan iş yerlerinin kira bedeli ise 3 ay erteleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi olağanüstü meclis kararı ile belediye dükkanlarından alınan kira bedelini 3 ay erteledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Belediyemiz tarafından yapılan satış ve kiralamalardan kaynaklanan bedeller 19 Mart'tan itibaren 3 ay ertelenmiş ve faaliyetleri durdurulan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmemesine karar verilmiştir. Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamında borçlandırılan vatandaşlara ait taksitler de aynı yasa kapsamında 3 ay süre ile ertelendi. Zaman, birlik olma zamanıdır. Zaman, içinde bulunduğunuz durumu fırsata çevirme değil, birbirimize destek olma zamanıdır. Yaşanan bu salgın tehlikesi sırasında vatandaşlarımızın ilgili bakanlıkların uyarılarını dikkate almasını rica ediyorum. Biz Melikgazi Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın yanındayız."