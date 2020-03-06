Melikgazi Belediyesinin ağaçlandırma çalışması - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesinin ağaçlandırma çalışması

6 saat önce

Melikgazi Belediyesi farklı illerden Kayseri'ye getirilen ağaçları toprakla buluşturmaya devam ediyor.

Melikgazi Belediyesinin ağaçlandırma çalışması, System.String[]

Melikgazi Belediyesi farklı illerden Kayseri'ye getirilen ağaçları toprakla buluşturmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 2020 yılını ağaçlandırma yılı ilan ettiklerini aktardı.

Şehir dışından getirilen farklı türdeki ağaçların ilçenin çeşitleri bölgelerine dikileceğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Fidanlığımızda 300'e yakın çınar, 200 dişbudak ve 20 sofara ağacı var. Bu ağaçlar Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden sökülüp getirildi. Manisa orman fidanlığından da ağaçlarımız gelmeye devam edecek. Bu ağaçlarımızın farklı illerden sökümü devam ediyor. Böylece binlerce çınarımızı Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ücretsiz alarak ilçemize dikmek için kullanacağız. İnşallah ilçemizde ağaç dikim mücadelemiz devam ediyor. İlçemizi daha yeşil bir yer haline getirmek ve yeşil bir kent oluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:40 Kaynak: AA
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