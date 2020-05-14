Melikgazi Belediyesinin projelerine destek - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçe genelindeki projelerle ilgili AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'ye sunum yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi'nde gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da katıldı.

Görseller ve slaytlarla gerçekleştirilen sunumda eğitim, kültür, sosyal merkezler, sağlık tesisleri, parklar, yollar gibi birçok proje tanıtıldı.

Özhaseki'den büyük destek alındığını belirten Başkan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Özhaseki, Bakanımız Hulusi Akar ile görüştü. Erciyes Üniversitesi'nin arkasına yeni bir yolu açacağız. Teknopark'ın önünden Üniversite'ye giden yeni yolun müjdesini buradan vermek istiyorum. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanımızdan Vezir Hanı ile ilgili Melikgazi Belediyemizin çeşitli sosyal ve kültürel çalışmaları için destek istedi. Orayı kiralamak için uğraşıyoruz. Bunun yanında okullarımızla alakalı Milli Eğitim Bakanımızla görüşme yaptı. Çok güzel hizmetler vatandaşlarımızı bekliyor. Gece gündüz çalışıyoruz."

Mehmet Özhaseki ise "Melikgazi Belediyemizin çok güzel detaylı projeleri var. Sosyal tesisler, yollar, parklar, okullar, sağlık tesisleri, kentsel dönüşüm projeleri gibi yüzlerce proje var. Bir uyum içinde hep beraber çalışıyoruz. Bu akşam birkaç Bakanımızı aradık, destek istedik. Hepsinden olumlu cevaplar aldık. Bizler Kayseri'ye hizmet için varız." ifadelerini kullandı.