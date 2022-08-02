Melikgazi'nin yaz kursları sürüyor - Son Dakika
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Melikgazi'nin yaz kursları sürüyor

02.08.2022 15:58
Melikgazi'nin yaz kursları sürüyor

Melikgazi Belediyesinin yaz kursları devam ediyor.

Melikgazi Belediyesinin yaz kursları devam ediyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, 7-14 yaş arası çocuklara yönelik İngilizce, Kuran-ı Kerim, drama ve bilişim teknolojileri kurslarının sürdüğünü belirtti.

Kurslara ilgi gösterildiğini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Çocukların boş vakitlerini değerlendirmesi bizleri de mutlu ediyor. Son yıllarda eğitim sisteminde popüler olan drama dersleri çocuklarımızın hem zihinsel gelişimine hem de sosyal hayatına katkı sağlıyor. Öğrencilerimize din eğitimi için Kuran-ı Kerim dersleri verilirken dil becerilerini geliştirmeleri için İngilizce dersleri veriliyor. Teknolojiyle daha bilinçli bir şekilde tanışmaları için açılan bilişim teknolojileri kursunda çocuklarımız bilgisayar programlarını ve uygulamaları öğreniyor."

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Kaynak: AA

Mustafa Palancıoğlu, Kuran-ı Kerim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melikgazi'nin yaz kursları sürüyor - Son Dakika

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