Melikgazi Belediyesinin yol çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi yol çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anbar Mahallesi Nakliyeciler Sitesi'nde alt yapısı bitirilen 1 kilometrelik yolda asfalt çalışması tamamlandı.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yol çalışmasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Bu yolun yanından demir yolu geçiyor. Burası çok yoğun kullanılan bir yol. Bu alandaki bağlantı yolu yenilenerek, alt yapı çalışması bitti, asfaltı da serildi. Bozulan yolları ve yeni yapılacak yolları tespit ederek, hızlı bir şekilde asfalt yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Nakliyecilerimize, esnafımıza ve vatandaşlarımıza yeni yolun hayırlı olmasını dilerim. Emeği geçen mesai arkadaşlarımı da ayrıca çok teşekkür ederim."