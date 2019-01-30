Son Dakika Haberleri: Melikgazi Belediyespor Adım Adım Şampiyonluğa

Melikgazi Belediyespor Adım Adım Şampiyonluğa

1 saat önce

Türkiye Erkekler Voleybol 2.Lig 3.Grupta lider olan Melikgazi Belediyespor adım adım şampiyonluğa gidiyor.

Melikgazi Belediyespor Adım Adım Şampiyonluğa, System.String[]
Türkiye Erkekler Voleybol 2.Lig 3.Grupta lider olan Melikgazi Belediyespor adım adım şampiyonluğa gidiyor.

Ligde geçtiğimiz haftayı BAY olarak geçen Melikgazi Belediyespor ligin 14.haftasında deplasmanda Ordu Anadolu İHL ile karşı karşıya gelecek. Ordu Anadolu İHL maçı hazırlıklarını galibiyet üzerine sürdüren Melikgazi Belediyespor Voleybol takımı kalan maçlarını kazanarak şampiyonluğu Kayseri'ye getirmek istiyor. Ligde kalan son 5 maçını kazanmak isteyen ve planını ona göre belirleyen Melikgazi Belediyespor geçtiğimiz haftayı BAY geçmesine rağmen liderliğini sürdürüyor.

Geride kalan 13 hafta sonunda oynadığı 11 maçta 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Mavi-Beyazlılar 30 puanla zirvede yer alıyor.

Çorum Belediye Gençlikspor ile şampiyonluk mücadelesi veren Melikgazi Belediyespor kalan son 5 haftadaki bütün maçlarını kazanıp şampiyonluğu ve kupayı Kayseri'de kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Antrenör Fuat Kalay nezaretinden çalışmalarına ara vermeden devam eden Melikgazi Belediyespor'da yüzler gülüyor.

03 Şubat Pazar günü Ordu Atatürk Spor Salonunda oynanacak olan Ordu Anadolu İHL ile Melikgazi Belediyespor maçı saat 14.00'de başlayacak. Melikgazi Belediyespor bu zorlu karşılaşma için Cumartesi günü karayolu ile Ordu'ya gidecek. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:36 Kaynak: İHA

Kayseri, Ordu, voleybol, Melikgazi, Spor
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