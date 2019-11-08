Melikgazi Belediyespor Antrenörü Fuat Kalay:

Melikgazi Belediyespor Erkek Voleybol takımı Antrenörü Fuat Kalay, "Ama lider olarak gideceğimiz bu maçtan galip gelerek inşallah grup birinciliğimizi korumayı hedefliyoruz" dedi.



Türkiye Voleybol Erkekler 2.Ligi 3.Grupta liderlik koltuğunda yer alan Melikgazi Belediyespor ligin 4.haftasında Kayseri derbisinde Develi Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Develi Beeldiyespor maçı hazırlıklarını tamamlayan Mavi-Beyazlı takımda hedef galibiyetle dönmek.



Melikgazi Belediyespor Erkek Voleybol takımı Antrenörü Fuat Kalay yaptığı açıklamada, "Bizim için zor bir deplasman ama Develi'nin ateşli seyircisi önünde oynayacağız. Develi kendi evinde iyi oynayan bir takım. Ama lider olarak gideceğimiz bu maçtan galip gelerek inşallah grup birinciliğimizi korumayı hedefliyoruz. Günü birlik gideceğimiz deplasman öncesi sakat yada eksik oyuncumuz bulunmuyor" diye konuştu. - KAYSERİ